Составление плана и другие эффективные способы пить меньше в праздники

Составьте план. Наш мозг при принятии решений склонен отдавать приоритет не долгосрочным целям, а текущим. Именно поэтому становится сложнее помнить о сокращении потребления алкоголя, когда появляется возможность получить удовольствие прямо сейчас - выпить. Но если вы запланируете, когда пить будете, а когда нет - вам легче будет принимать это решение. Откройте календарь и осознанно выберите дни с алкоголем и без него. Это снижает риск того, что вы случайно сорвётесь на празднике.

Отслеживайте, сколько напитков вы выпили. Для этого лучше записывать, чем пытаться запомнить. Делать это нужно также регулярно. По возможности записывайте выпитое в режиме реального времени.

Попробуйте отказаться от употребления спиртного. Возможно, вам поможет переход на безалкогольные напитки типа пива, вина и т. п. Но подходят они не всем.

Пейте медленнее. Попробуйте чередовать каждый алкогольный напиток с чем-то безалкогольным. Лучше всего, конечно, пить воду. Ещё до и во время употребления спиртного лучше всего съесть что-нибудь сытное и полезное. Это предотвращает резкие скачки уровня алкоголя в крови, замедляет всасывание спиртного в организм, повышает вероятность его усвоения.