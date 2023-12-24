Создан подкожный зарядник: он питает медицинские приборы, а затем растворяется

Обычно биоэлектронные устройства сталкиваются с ограничениями, связанными с емкостью встроенных аккумуляторов или зависимостью от внешних источников питания, что чревато инфекциями во время операций. Недавно разработанный чип для беспроводной зарядки, продемонстрированный на крысах, может либо передавать энергию по беспроводному каналу через тело, либо собирать ее изнутри. Гибкий и мягкий чип приспосабливается к формам тканей во время процедур и, что примечательно, является биоразлагаемым.

Прототип питается от магниевой катушки, заряжаемой через вторую катушку, расположенную над кожей, и использует цинк-ионные гибридные конденсаторы для хранения энергии, обеспечивая эффективное и надежное решение для питания. В ходе испытаний на крысах беспроводной имплантат функционировал до 10 дней, а затем рассосался в течение двух месяцев, доказав свою биоразлагаемость. Исследователи ожидают потенциального увеличения срока службы при изменении защитных слоев.

Примечательно, что устройство продемонстрировало превосходство в доставке лекарств, успешно вводя крысам противовоспалительные препараты. Несмотря на трудности, связанные с уменьшением размеров и повышением стабильности, это достижение открывает широкие перспективы для будущих биомедицинских применений.

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