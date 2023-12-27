Создан «умный инсулин»: одна инъекция раз в неделю

Создан «умный инсулин»: одна инъекция раз в неделюНо нужны дальнейшие исследования
Ученые представили систему «умного инсулина», которая может изменить жизнь людей с диабетом 1 типа. Инновационный инсулин, модифицированный глюконовой кислотой, предназначен для регулирования уровня глюкозы в крови в течение целой недели после одной подкожной инъекции. Система была успешно испытана на животных моделях.
В отличие от традиционных инъекций инсулина, требующих многократных ежедневных доз, этот «умный» инсулин, заключенный в полимерную оболочку, обеспечивает устойчивое высвобождение без риска передозировки. Чувствительность системы к глюкозе достигается за счет химического сходства между глюкозой и глюконовой кислотой. Инсулин-полимерный комплекс, срабатывающий под воздействием глюкозы, обеспечивает контролируемое высвобождение инсулина, имитируя естественную реакцию организма на уровень глюкозы.
Успех исследования на мышах-диабетиках и минипигах демонстрирует потенциал этой технологии. Умный инсулин не только превзошел стандартный инсулин в регулировании уровня глюкозы, но и продемонстрировал длительный эффект без значительных иммунных реакций. Хотя до испытаний на людях необходимы дальнейшие исследования, этот научный прорыв предвещает новую эру в лечении диабета, давая надежду на улучшение качества жизни больных.
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