Создан «умный инсулин»: одна инъекция раз в неделю

В отличие от традиционных инъекций инсулина, требующих многократных ежедневных доз, этот «умный» инсулин, заключенный в полимерную оболочку, обеспечивает устойчивое высвобождение без риска передозировки. Чувствительность системы к глюкозе достигается за счет химического сходства между глюкозой и глюконовой кислотой. Инсулин-полимерный комплекс, срабатывающий под воздействием глюкозы, обеспечивает контролируемое высвобождение инсулина, имитируя естественную реакцию организма на уровень глюкозы.

Успех исследования на мышах-диабетиках и минипигах демонстрирует потенциал этой технологии. Умный инсулин не только превзошел стандартный инсулин в регулировании уровня глюкозы, но и продемонстрировал длительный эффект без значительных иммунных реакций. Хотя до испытаний на людях необходимы дальнейшие исследования, этот научный прорыв предвещает новую эру в лечении диабета, давая надежду на улучшение качества жизни больных.

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