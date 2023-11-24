Специалист назвал один из сортов кофе с наибольшим количеством кофеина

Он отметил, что уровень кофеина зависит от сорта и способа приготовления. Для сравнения: в робусте кофеина в 2 раза больше, чем в арабике. И на кого-то не повлияют 4-5 чашек в день, кому-то будет достаточно одной.

Чтобы не допустить обезвоживания организма поле употребления кофе, нужно выпивать после каждой чашки небольшой стакан чистой воды комнатной температуры.

«Показатели кофеина у разных сортов кофе разные — так, в робусте содержится в среднем в два раза больше кофеина, чем в арабике. Уровень кофеина также может варьировать в зависимости от способа приготовления, но узнать конкретные показатели можно только в лабораторных условиях», — объяснил эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.