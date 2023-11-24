Специалист объяснила, в чём польза и бессмысленность заморозки продуктов

Врач отметила, что при заморозке полезные вещества и витамины сохраняются, но не в таком количестве, как в свежих продуктах. При этом, в моркови например, объём каротиноидов может при заморозке даже вырасти за счёт вымораживания влаги, а некоторые продукты при заморозке теряют все полезные вещества.

Заморозка несколько изменяет структуру клеток мяса и рыбы, сохраняя полезные вещества, но количество белков, жиров, углеводов, микро- и макроэлементов при заморозке никак не меняется. Врач отметила, что при заморозке животных продуктов сохраняются не все полезные вещества, при заморозке растительных — сохраняется весь комплекс витаминов, минералов и других веществ.

По мнению Морозовой, ягоды, овощи можно хранить до 12 месяцев, мясо и рыбу — до полугода при температуре не выше минус 18–20 градусов. Если это правило не соблюдать, не только сокращается срок хранения, но и теряется польза. Кроме того, постную рыбу врач посоветовала хранить не более 8 месяцев, жирную — до 4 месяцев.