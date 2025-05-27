Специалист предупредил о вреде злоупотребления хлебцами из-за грубой клетчатки

Эксперт привёл случай с женщиной из Москвы, которой потребовалась срочная операция на желудке из-за большого фитобезоара — комка, сформировавшегося из-за невозможности переварить большое количество растительной клетчатки. Кондрахин подчеркнул, что хотя подобные осложнения встречаются редко, грубая клетчатка, содержащаяся в хлебцах, может создавать проблемы для желудочно-кишечного тракта, особенно у людей с существующими нарушениями перистальтики.

Врач сравнил ситуацию с реакцией, наблюдаемой при употреблении хурмы, которая также может вызывать кишечную непроходимость у некоторых людей. Кроме того, Кондрахин отметил, что хлебцы — сублимированный продукт, требующий достаточного количества жидкости для нормального переваривания, а недостаточное потребление воды может затруднить пищеварение, что в исключительных случаях может привести к образованию фитобезоаров.

«Такая ситуация действительно возможна, хотя и встречается редко, — отметил эксперт. — Грубая клетчатка в составе хлебцев может вызывать проблемы при прохождении через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), особенно если у человека уже есть нарушения перистальтики».

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