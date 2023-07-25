Специалист рассказал, как выбрать солнцезащитный крем по маркировке на упаковке

Как правильно выбрать солнцезащитное средство, чтобы оно действительно защищало от солнечных лучей и не наносило вред коже? Эксперт Станислав Сидоров поделился полезными советами по маркировке продукции на упаковке.

Важно обращать внимание на обозначения SPF на упаковке — это указывает на уровень защиты от солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги и даже рак кожи. Эксперт советует выбирать средства с SPF не менее 30, таким образом, они будут блокировать примерно 97% вредных UVB-лучей.

Для тех, у кого кожа чувствительная, важно выбирать средства без определённых веществ, таких как парабены, ароматизаторы и оксибензон, который может повредить морские организмы, включая кораллы. Эксперт также напоминает, что средство от солнца нужно наносить каждые два часа, независимо от уровня водонепроницаемости, и лучше дополнительно защищать кожу одеждой и шляпой. Важно понимать, что ни одно солнцезащитное средство не обеспечивает полную защиту кожи от ультрафиолетовых лучей на 100%.