Специалисты объяснили, почему морковь — оранжевая

Овощ полезен для иммунной системы и зрения. В моркови содержатся витамины Е, С, К, В3, В4, В5, каротин, кальций, натрий, фосфор, калий, магний, которые оказывают благотворный эффект на иммунитет, зрение, кожу, зубы. Кроме того, морковь в избытке содержит антиоксиданты.

Специалисты рассказали, что оранжевый цвет моркови на самом деле искусственный: такой вид вывели голландские селекционеры в конце XVI века. Принято считать, что оранжевый гибрид был выведен как дань уважения Оранской династии, а также посвящён борьбе Нидерландов за государственную независимость. А изначальный, природный цвет моркови — фиолетовый, кроме него существуют виды жёлтого и белого цветов.

Врачи уточнили, что в день нужно сделать по одной моркови, но обязательно в связке с жиром — сметаной, маслом, сыром и т.п. Эти добавки способствуют хорошей усвояемости каротина.

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