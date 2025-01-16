Специалисты Роспотребнадзора назвали метапневмовирус не новым вирусом

Опубликовано 16 января 2025, 00:291 мин.
Специалисты Роспотребнадзора назвали метапневмовирус не новым вирусомЭтот вирус каждый год циркулирует среди населения
В Роспотребнадзоре метапневмовирус назвали не новым вирусом, который ежегодно циркулирует и фиксируется среди населения.
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Симптоматика метапневмовируса практически такая же, как у обычных ОРВИ. Профилактика и лечение этих инфекций аналогичные.
«Существует более 200 разновидностей респираторных вирусов. Метапневмовирус не является новым вирусом и ежегодно циркулирует среди населения…», — сказано в пресс-релизе Роспотребнадзора.
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Источник:Татар Информ
Автор:Андрей Кадуков