Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 января 2025, 00:29
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Специалисты Роспотребнадзора назвали метапневмовирус не новым вирусом

Этот вирус каждый год циркулирует среди населения
В Роспотребнадзоре метапневмовирус назвали не новым вирусом, который ежегодно циркулирует и фиксируется среди населения.
Специалисты Роспотребнадзора назвали метапневмовирус не новым вирусом

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Симптоматика метапневмовируса практически такая же, как у обычных ОРВИ. Профилактика и лечение этих инфекций аналогичные.

«Существует более 200 разновидностей респираторных вирусов. Метапневмовирус не является новым вирусом и ежегодно циркулирует среди населения…», — сказано в пресс-релизе Роспотребнадзора.

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