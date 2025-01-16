Специалисты Роспотребнадзора назвали метапневмовирус не новым вирусом

Симптоматика метапневмовируса практически такая же, как у обычных ОРВИ. Профилактика и лечение этих инфекций аналогичные.

«Существует более 200 разновидностей респираторных вирусов. Метапневмовирус не является новым вирусом и ежегодно циркулирует среди населения…», — сказано в пресс-релизе Роспотребнадзора.

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