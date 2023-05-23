«Спит как убитый»: почему мы теряем сознание на 8 часов в день

С точки зрения эволюции, время сна может показаться бессмысленным. Ведь животные могут погибнуть даже после одного приёма пищи, и тогда эволюционная цепь для этого вида будет прервана. Однако, все живые существа спят. И это говорит о том, что сон является неотъемлемым состоянием, которое имеет большое значение для нервной системы.

Похоже, что состояние сна возникает, когда у живого существа есть хотя бы некоторая организованная нервная система, даже если она состоит всего из нескольких нервных узлов. Необходимо периодически отключать эту нервную систему, по крайней мере от внешнего мира, чтобы перераспределить информацию. Это доказано как для млекопитающих, так и для мух.

Исследования на мухах показали, что если муху подвергать воздействию цветовым стимула в дневное время, она получает больше информации. При анализе нейронов и связей между ними видно, что количество связей увеличивается в период бодрствования и уменьшается во время сна. Таким образом, сон выполняет важную функцию перераспределения информации, готовя нервную систему к получению новых впечатлений на следующий день.