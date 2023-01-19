Спортсмен ошибся с кнопкой в часах Apple и вызвал полицию

Спортсмен ошибся с кнопкой в часах Apple и вызвал полициюЧасы определили шум в зале как опасность
Тренер по тайскому боксу из Сиднея Джейми Аллейн во время тренировки случайно зажал кнопку вызова экстренных служб на «умных» часах Apple Watch, вызвав тем самым местную полицию.
Фото: News.com.au
Позже пользователь понял, что незаметно для себя зажал «экстренную» кнопку и назвал комбинацию цифр 1-1-2, руководя темпом тренировки. Но за такой комбинацией цифр в Австралии закреплены экстренные службы, включая полицию. При этом он кричал «удачный выстрел», подразумевая удачный удар спортсмена.
Apple Watch записали его слова и все звуки в спортзале и передали сигнал местной полиции, после чего на место срочно приехал вооружённый наряд.
Аллейн поблагодарил полицейских за оперативность и выразил радость, что на самом деле история вышла забавная, а не трагичная.
«Я хвалю местную полицию за оперативную реакцию — но, к счастью, это не было чем-то серьёзным», — подчеркнул Джейми Аллейн.