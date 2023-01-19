Спортсмен ошибся с кнопкой в часах Apple и вызвал полицию

Позже пользователь понял, что незаметно для себя зажал «экстренную» кнопку и назвал комбинацию цифр 1-1-2, руководя темпом тренировки. Но за такой комбинацией цифр в Австралии закреплены экстренные службы, включая полицию. При этом он кричал «удачный выстрел», подразумевая удачный удар спортсмена.

Apple Watch записали его слова и все звуки в спортзале и передали сигнал местной полиции, после чего на место срочно приехал вооружённый наряд.

Аллейн поблагодарил полицейских за оперативность и выразил радость, что на самом деле история вышла забавная, а не трагичная.

«Я хвалю местную полицию за оперативную реакцию — но, к счастью, это не было чем-то серьёзным», — подчеркнул Джейми Аллейн.