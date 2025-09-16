Стоматолог: фитнес-напитки делают зубы хрупкими и желтыми

Кислотность многих напитков представляет отдельную опасность. Изотоники, коктейли с BCAA или витамином С имеют низкий pH. Они размягчают и постепенно разрушают эмаль, делая её тоньше и вызывая пожелтение зубов.

Ещё один фактор — это сухость во рту во время тренировок. Интенсивные нагрузки заставляют спортсменов дышать ртом и терять много жидкости. Это снижает выработку слюны, которая естественным образом очищает полость рта и нейтрализует кислоты.