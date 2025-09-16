Стоматолог: фитнес-напитки делают зубы хрупкими и желтыми

Стоматолог: фитнес-напитки делают зубы хрупкими и желтымиРиски для спортсменов
Многие популярные добавки содержат большое количество сахара или его заменителей. В энергетических гелях и напитках может быть до 30 граммов сахара на порцию. Протеиновые батончики часто включают мёд, патоку или глюкозу. Даже те продукты, где нет прямого сахара, могут содержать мальтодекстрин или фруктозу, которые также вредны для зубов.
Спортсмены часто употребляют гейнеры, батончики, специальные напитки, чтобы быстро восполнить энергию. Даже при отсутствии сахара фруктоза и мальтодекстрин могут способствовать образованию налета, так как частично усваиваются бактериями.
Кислотность многих напитков представляет отдельную опасность. Изотоники, коктейли с BCAA или витамином С имеют низкий pH. Они размягчают и постепенно разрушают эмаль, делая её тоньше и вызывая пожелтение зубов.
Ещё один фактор — это сухость во рту во время тренировок. Интенсивные нагрузки заставляют спортсменов дышать ртом и терять много жидкости. Это снижает выработку слюны, которая естественным образом очищает полость рта и нейтрализует кислоты.
Во время тренировок спортсмены теряют много жидкости, а дыхание через рот усугубляет сухость слизистых. Слюна, которая нейтрализует кислоты и смывает бактерии, вырабатывается в меньшем объеме. Это повышает риск кариеса и воспаления десен.
Прием пищи каждые 2−3 часа тоже поддерживает во рту постоянную кислую среду, идеальную для размножения бактерий. Для сохранения здоровья зубов стоматологи рекомендуют после приема спортивного питания или напитков хотя бы прополоскать рот чистой водой.