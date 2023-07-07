Стоматолог из России ответил на вопрос, можно ли детям делать рентген зубов

Современные рентген-аппараты в стоматологических клиниках не наносят детям никакого вреда, заявил главный врач Центра экспертной стоматологии TopSmile Александр Жаров.

При приеме у детского стоматолога у многих родителей возникают сомнения в безопасности рентгеновской диагностики для организма ребенка. По мнению Жарова причина это кроется в том, что в их детстве рентген-аппараты значительно отличались от современных.

Сейчас же, подчеркивает медик, степень излучения аппаратом значительно снижена. Доза получаемого излучения для одного прицельного снимка на визиографе — это два-три микрозиверта, для одной конусно-лучевой компьютерной 3D-томографии на «детской» дозе —– 35-40 микрозивертов, что эквивалентно дозе облучения при трехчасовом перелете на самолете.

Таким образом, при допустимой норме в тысячу микрозиверт в год можно сделать либо 330-500 прицельных снимков, либо 25-28 снимков на аппарате конусно-лучевой томографии. Стоматолог уточнил, что такое количество снимков можно получить, если делать их как минимум каждый день.

При регулярном лечении детских зубов доза облучения точно не будет превышена, уверяет Жаров.