Стоматолог из России ответил на вопрос, можно ли детям делать рентген зубов

Стоматолог из России ответил на вопрос, можно ли детям делать рентген зубовЗа один снимок КТ ребенок облучается как при трехчасовом перелете
Сейчас вред от рентгеновских аппаратов в стоматологии для ребенка минимален, уверяет врач Александр Жаров.
Современные рентген-аппараты в стоматологических клиниках не наносят детям никакого вреда, заявил главный врач Центра экспертной стоматологии TopSmile Александр Жаров.
При приеме у детского стоматолога у многих родителей возникают сомнения в безопасности рентгеновской диагностики для организма ребенка. По мнению Жарова причина это кроется в том, что в их детстве рентген-аппараты значительно отличались от современных.
Сейчас же, подчеркивает медик, степень излучения аппаратом значительно снижена. Доза получаемого излучения для одного прицельного снимка на визиографе — это два-три микрозиверта, для одной конусно-лучевой компьютерной 3D-томографии на «детской» дозе —– 35-40 микрозивертов, что эквивалентно дозе облучения при трехчасовом перелете на самолете.
Таким образом, при допустимой норме в тысячу микрозиверт в год можно сделать либо 330-500 прицельных снимков, либо 25-28 снимков на аппарате конусно-лучевой томографии. Стоматолог уточнил, что такое количество снимков можно получить, если делать их как минимум каждый день.
При регулярном лечении детских зубов доза облучения точно не будет превышена, уверяет Жаров.