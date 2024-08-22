Стоматолог: меняйте зубную щётку строго раз в три месяца

По словам врача, зубную щётку необходимо заменять строго раз в три месяца. В противном случае это грозит дополнительным налётом на эмали и высоким риском образования кариеса.

Но щётка может изнашиваться быстрее. Стоматолог отметила, что состояние щётки нужно определять по щетинкам: если они распускаются, тогда щётку необходимо заменить, даже если не прошло трёх месяцев.

И если щётка изнашивается быстро, значит человек чистит зубы слишком интенсивно. Так делать нельзя, потому что можно нарушить целостность эмали, из-за чего зубы пожелтеют или возникнет рецессия, — начнут отслаиваться дёсны.

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