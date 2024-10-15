Стоматолог объяснил, как поддерживать здоровье зубов

По словам врача, кариес — инфекционное заболевание зубов, при котором происходит некротическое поражение эмали. В основе кариеса инфекции или плохая гигиена. Усачев подчеркнул, что обе причины «сопутствуют друг другу».

Для профилактики необходимо чистить зубы дважды в день, а чтобы зубная эмаль не стиралась, следует индивидуально подбирать щётку и пасту. Но давать такие рекомендации должен врач, даже в таком вопросе самолечение неуместно.

Это касается и различных витаминных добавок для укрепления эмали и т.д. Стоматолог обратил внимание, что и здесь может быть передозировка, которая ни к чему хорошему не приведёт.

«Их должен прописывать врач. Это не биологически активные добавки, у которых нет правильной сертификации. Однако перенасыщение витаминами не есть хорошо, например переизбыток фтора приводит к болезни флюороз — разрушение ткани зуба», — предупредил эксперт.

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