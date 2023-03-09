Стоматолог объяснил, почему желтеют зубы

По словам стоматолога, на цвет зубной эмали влияет несколько факторов. Один из самых распространённых — курение. Под влиянием горячего табачного дыма на эмали появляются микротрещины, усугубляющие и без того сильный красящий эффект от никотина и гудрона, содержащихся в табачной смоле.

Также на цвет зубов влияет регулярное употребление чая и кофе: у любителей этих напитков зубы со временем темнеют и лишаются блеска. К таким факторам можно отнести и употребление красного вина, красных ягод и других «красящих» овощей и фруктов.

На цвет зубов влияют танины и хромогены, содержащиеся в «красящих» продуктах в огромном количестве. Эти вещества въедаются в эмаль, вызывая пигментацию. Избежать этого можно, если пить соки через трубочку, а потом полоскать рот водой.

Кроме того, по словам врача, причиной желтизны зубов может быть истончение эмали. В таком случае становится виден дентин — твёрдая ткань зуба, которая от природы обладает желтоватым оттенком.

К причинам желтизны зубов относится и использование паст с высокими абразивными свойствами или агрессивное механическое воздействие, в частности, неаккуратные манипуляции зубной щёткой.

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