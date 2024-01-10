Стоматолог объяснила, когда зубы чистить не нужно

Стоматолог объяснила, когда зубы чистить не нужноПотому что можно повредить эмаль
Британский стоматолог Шаади Манучехри объяснила, в каких случаях не стоит чистить зубы. Она обратила внимание на три случая.
По словам врача, зубы не стоит чистить сразу после рвоты, несмотря на неприятные ощущения. Содержимое желудка имеет высокую кислотность, и если почистить зубы сразу после рвотного приступа, можно повредить эмаль.
Второй случай — чистка зубов после завтрака, особенно, если человек ел сладости. Стоматолог отметила, что сразу после завтрака чистить зубы также нельзя: после еды эмали требуется некоторое время на восстановление
Нельзя чистить зубы и после употребления газировки. Тоже нужно подождать некоторое время, как правило, 30-40 минут.
«Когда вы только что поели, рот находится в очень кислом состоянии. Поэтому, когда вы чистите зубы, вы втираете кислоту в зуб, который состоит из минерала», — объяснила врач.
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