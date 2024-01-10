Стоматолог объяснила, когда зубы чистить не нужно

По словам врача, зубы не стоит чистить сразу после рвоты, несмотря на неприятные ощущения. Содержимое желудка имеет высокую кислотность, и если почистить зубы сразу после рвотного приступа, можно повредить эмаль.

Второй случай — чистка зубов после завтрака, особенно, если человек ел сладости. Стоматолог отметила, что сразу после завтрака чистить зубы также нельзя: после еды эмали требуется некоторое время на восстановление

Нельзя чистить зубы и после употребления газировки. Тоже нужно подождать некоторое время, как правило, 30-40 минут.

«Когда вы только что поели, рот находится в очень кислом состоянии. Поэтому, когда вы чистите зубы, вы втираете кислоту в зуб, который состоит из минерала», — объяснила врач.

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