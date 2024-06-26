Стоматолог объяснила, почему освежители для рта не всегда помогают

Врач отметила, что неприятный запах изо рта — признак не только некачественной гигиены, но и болезней, и не только ротовой полости. В частности, неприятный запах может быть симптомом болезней ЖКТ, что указывает на важность обследования.

Неприятный запах может быть устойчивым при приёме ряда препаратов, но сразу проходит, как только прекращается приём этих лекарств.

Но всё же чаще всего неприятный запах связан с болезнями ротовой полости. К серьёзным патологиям стоматолог отнесла кариозные полости, зубы, разрушенные полностью или в процессе, налёт на языке и зубах, хроническое воспаление и кровоточивость дёсен. По словам Мартыновой, зубы с очагами разрушения за верхушкой корня могут привести к гаймориту, тонзиллиту, отиту.

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