Стоматолог объяснила, почему зубы могут болеть в зимнее время

По словам стоматолога, это признак дефицита витаминов и микроэлементов. Из-за недостатка минералов, питательных веществ, витаминов в межсезонье могут начать ныть зубы. Это также может быть признаком нехватки кальция.

Бороться с этим нужно отказом от питья горячих напитков на холоде, включением в рацион продуктов, богатых кальцием и витамином D. Также следует отказаться от агрессивных отбеливающих зубных паст, а лучше использовать средства со средней степенью абразивности и с реминерализующими свойствами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.