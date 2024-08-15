Стоматолог объяснила выпадение зубов у молодых неправильным питанием

По словам стоматолога, комплексной причиной выпадения зубов у молодых является неправильное питание. К выпадению приводит деградация тканей пародонта: нарушается питание тканей зуба и связочного аппарата, из-за чего зубы начинают выпадать.

Причина — преобладание в рационе рафинированной, измельчённой пищи, не требующей жевательной нагрузки.

«При преобладании в меню измельчённой, мягкой пищи, не требующей тщательного пережёвывания, связочный аппарат зубов постепенно утрачивает свои функции, что может привести к их потере», — объяснила врач.

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