Стоматолог объяснила выпадение зубов у молодых неправильным питанием

Опубликовано 15 августа 2024, 19:23
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Стоматолог объяснила выпадение зубов у молодых неправильным питаниемЗубы начинают деградировать
Заведующая стоматологическим отделением клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Ирина Гузяева назавала основную причину выпадения зубов у молодых людей.
По словам стоматолога, комплексной причиной выпадения зубов у молодых является неправильное питание. К выпадению приводит деградация тканей пародонта: нарушается питание тканей зуба и связочного аппарата, из-за чего зубы начинают выпадать.
Причина — преобладание в рационе рафинированной, измельчённой пищи, не требующей жевательной нагрузки.
«При преобладании в меню измельчённой, мягкой пищи, не требующей тщательного пережёвывания, связочный аппарат зубов постепенно утрачивает свои функции, что может привести к их потере», — объяснила врач.
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