Стоматолог оценила эффективность возможной вакцины от кариеса

Опубликовано 10 февраля 2024, 03:14
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Стоматолог оценила эффективность возможной вакцины от кариесаВрач оценила эту идею критически
Врач стоматолог-терапевт Валентина Харланова прокомментировала заявление ректора Белорусского государственного медицинского университета, главного внештатного стоматолога министерства здравоохранения Сергея Рубниковича о создании в Белоруссии вакцины от кариеса.
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По словам Харлановой, вакцину от кариеса невозможно создать по причине того, что кариес — не инфекционный процесс, а дисбактериоз. И в полости рта живёт очень много разнообразных бактерий.
Поэтому «вакцина» от кариеса — хорошая гигиена и регулярное посещение стоматолога.
«Вакцина не будет работать, потому что в полости рта живёт очень много бактерий: и стрептококки, и стафилококки, и лактобактерии, и даже те бактерии, которые ещё не открыли, возможно. Эти бактерии живут во всём теле, и пытаться их убить только в полости рта, чтобы не было кариеса, это заблуждение», — объяснила свою позицию Харланова.
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