Стоматолог опровергла пользу отбеливания зубов содой и лимонным соком

Врач отметила, что положительное влияние соды на зубы — опасный, но один из самых популярных мифов. «Категорически не рекомендую это делать. Отбеливание содой — это какой-то варварский способ отбеливания, которым можно серьёзно повредить эмаль. Если уж хотите отбелить зубы, обратитесь к стоматологу и сходите на профессиональное отбеливание, которое не навредит зубам», — объяснила эксперт.

Это же справедливо для попытки отбелить зубы с помощью лимона или яблок, либо других кислых фруктов. По словам Балакиревой, сок этих фруктов не заменит профессиональную гигиену полости рта.

«Это ещё один миф, который может навредить зубной эмали. Многие считают, что лучше таким способом очистить зубы, чем, например, пойти на профессиональную гигиену. Но в итоге они ухудшают состояние зубов, а затем всё равно идут к стоматологу, но уже с более серьёзными проблемами», — предупредила стоматолог.

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