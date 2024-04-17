Стоматолог предупредил о развитии инфекций во рту из-за ожогов от вейпов

Из-за горячего пара, образующегося в результате нагревания табака, на слизистой рта или языка могут образовываться ожоги, иногда язвы или иные повреждения. Это может приводить к изменению микрофлоры ротовой полости и развитию инфекций, среди которых кариес, стоматит и другие заболевания.

К тому же курение вейпов и никотиносодержащих смесей может спровоцировать ухудшение состояния дёсен и развитие гингивита и периодонтита. Никотин снижает кровоток в дёснах и ухудшает их восстановление.

«Никотин, содержащийся в жидкостях для вейпинга, может способствовать воспалительным процессам в дёснах, что в некоторых случаях приводит к кровотечениям, отёчности и покраснениям. Это увеличивает риск развития пародонтальных заболеваний, в том числе пародонтита», — отметил врач.

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