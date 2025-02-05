Стоматолог предупредил о вреде проглатывания ополаскивателя для рта

Ворошилин объяснил возможную аллергичность ополаскивателя для рта составом, на который может быть реакция. Часто люди с непереносимостью каких-либо компонентов не обращают внимания на состав, что влечёт неприятности.

Врач добавил, что не стоит специально глотать такие средства, тем более большой объём, так как может последовать реакция в виде тошноты, рвоты, боли в животе, диареи, головокружения и затруднённого дыхания. Но всё зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Стоит отметить, что людям с непереносимостью тех или иных компонентов нужно внимательно изучить состав средства, чтобы избежать аллергических реакций: например, тот же экстракт хвои у кого-то может вызвать зуд», — объяснил стоматолог.

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