Стоматолог предупредила, что некоторые ополаскиватели для рта вредны для ЖКТ

Врач отметила, что важно выбирать средства с щадящим составом, так как в случае неподходящих ополаскивателей можно спровоцировать аллергию или какие-либо патологии. К примеру, не стоит обращать внимание на средства, в составе которых есть спирт: такой ополаскиватель может вызвать сухость и раздражение во рту.

Важно знать, что ополаскиватели с цитратом кальция в составе могут спровоцировать проблемы с ЖКТ или обострить существующие болезни.

«Необходимо внимательно читать состав, чтобы убедиться в отсутствии аллергии на его компоненты. Лучше выбирать ополаскиватели без спирта, так как спирт вызывает раздражение и сухость слизистой полости рта. С фтором в составе ополаскивателей также следует быть осторожными: при его избытке может развиться флюороз —заболевание, при котором на эмали образуются пятна, наблюдается ломкость эмали», — отметила Сотникова.

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