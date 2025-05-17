Стоматолог предупредила о риске аллергии из-за наращивания зубов гель-лаком

Врач подчеркнула потенциальный риск потери зубов и аллергических реакций. Балакирева сослалась на модную сейчас практику, когда мастера маникюра используют для восстановления разрушенных зубов материалы, предназначенные для наращивания ногтей. То есть гель-лак для манипуляций с ногтями используют для «ремонта» зубов.

Балакирева объяснила, что даже если бы такие материалы были безвредны, то неправильно установленные пломбы могут повлиять на выравнивание прикуса, что приведёт к сколам и возможному удалению зуба. Кроме того, гель-лак, контактирующий с тканями десны, может вызвать сильную аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока, а также системную интоксикацию.

Врач к тому же усомнилась в долговечности таких «стоматологических» работ из-за недостаточного сцепления с эмалью, отмечая, что даже профессионально закреплённые пломбы иногда могут сместиться. Она подчеркнула важность правильного проведения стоматологических процедур у специалистов для получения долговечных результатов и предостерегла от экспериментов с неспециализированными материалами при восстановлении зубов.

«В целом я не уверена, что такие конструкции могут нормально держаться, потому что не происходит сцепления с эмалью зуба. Ведь даже пломбы иногда вылетают, хотя специалисту приходится проводить процедуры для ее правильной фиксации», — отметила эксперт.

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