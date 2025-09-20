Стоматолог предупредила о вреде для зубов постоянного употребления воды с лимоном

Врач подчеркнула, что многие люди допускают распространённую ошибку, регулярно употребляя воду с лимоном или другие кислые продукты. Лимонная кислота способна разрушить защитный слой эмали, а закуски-снеки создают благоприятную среду для размножения бактерий, увеличивая риск развития кариеса.

Кроме того, стоматолог отметила, что использование зубов в качестве инструмента для открывания контейнеров, бутылок, перекусывание ниток или обкусывание ногтей и карандашей может привести к микротрещинам в эмали, что, в свою очередь, может вызвать сколы или переломы зубов. Это может потребовать дорогостоящего лечения или даже удаления зуба.

Ночной бруксизм, или скрежет зубами во сне также может негативно сказаться на здоровье зубов. Это приводит к истиранию эмали, образованию трещин и повышению чувствительности зубов.

Для поддержания здоровья зубов эксперт рекомендует не только тщательно ухаживать за полостью рта, но и использовать зубы исключительно для их основной функции — жевания. Она также советует регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров.

«Обе эти привычки крайне вредны для эмали. Лимонная кислота способна разъедать защитный слой зуба, делая его пористым и уязвимым для кариеса. Снеки же прилипают к поверхности зубов и проникают в труднодоступные места. Бактерии в полости рта мгновенно превращают эти остатки в кислоту, которая сразу начинает атаковать эмаль. Совокупность этих факторов — кислотная атака и липкая пища — создаёт идеальные условия для быстрого развития кариеса», — подчеркнула стоматолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.