Стоматолог предупредила об усилении чувствительности зубов из-за отбеливающих паст

Стоматолог объяснила, что в отбеливающих пастах содержатся абразивные вещества для улучшенного, эффективного очищения эмали от налёта. Но такая паста не предназначена для изменения цвета зубов.

Побочным эффектом постоянного использования отбеливающих паст является чувствительность эмали.

«Механизм действия отбеливающей пасты направлен не на изменение цвета эмали, а лишь на эффективное очищение от налёта с её поверхности. Повреждение эмали при этом не происходит. Но, если её структура уже нарушена, после использования отбеливающих паст может появиться гиперестезия — повышенная чувствительность зубов», — рассказала врач.

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