Стоматолог призвала регулярно проводить гигиену полости рта ради экономии

Врач объяснила, что если регулярно получать профессиональную помощь, это поможет сохранить здоровье зубов и дёсен. В ходе таких процедур стоматолог удаляет зубной камень, пигментированный налёт, другие отложения, из-за которых разрушаются зубы.

Особенно важно следить за полостью рта дома, в том числе с помощью ирригатора. Всё это поможет сэкономить на посещении врача в будущем.

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