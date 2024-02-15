Стоматолог призвала регулярно проводить гигиену полости рта ради экономии

Опубликовано 15 февраля 2024, 04:45
1 мин.
Стоматолог призвала регулярно проводить гигиену полости рта ради экономииЧеловек попросту будет здоров
Врач-стоматолог Луиза Автандилян посоветовала регулярно посещать стоматолога-терапевта для проведения процедуры гигиены полости рта.
© Ferra.ru
Врач объяснила, что если регулярно получать профессиональную помощь, это поможет сохранить здоровье зубов и дёсен. В ходе таких процедур стоматолог удаляет зубной камень, пигментированный налёт, другие отложения, из-за которых разрушаются зубы.
Особенно важно следить за полостью рта дома, в том числе с помощью ирригатора. Всё это поможет сэкономить на посещении врача в будущем.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.