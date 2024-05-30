Стоматолог рассказала, как снизить риск развития кариеса у детей и взрослых

Стоматолог порекомендовала тщательно полоскать рот после каждого приёма пищи, особенно после сладкого. Можно даже провести дополнительную чистку зубов.

Причём под приёмом пищи врач подразумевает «даже просто укус яблока или глоток кофе».

«И самое главное правило — перерыв между приёмом пищи должен быть минимум два часа. И стоит понимать, что к приёму пищи относится даже просто укус яблока или глоток кофе. Для зубов будет гораздо полезнее, если в это время вы будете пить обычную воду», — отметила специалист.

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