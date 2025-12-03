Стоматологи объяснили, как защитить зубы от кариеса, если вы любите сладкое

Уже через несколько секунд после того, как вы откусываете что-то сладкое, бактерии во рту начинают использовать эти пищевые сахара для роста и размножения. Они производят большое количество кислот, в результате чего через минуту-другую после употребления продуктов или напитков с высоким содержанием сахара кислотность в полости рта повышается до уровня, способного растворять эмаль (минералы, из которых состоит поверхность зубов).

К счастью, тут же на помощь приходит слюна. Она начинает действовать ещё до того, как кислоты начнут разъедать поверхность зубов, вымывая излишки сахара и нейтрализуя кислоты во рту.

В полости рта есть и другие бактерии, конкурирующие с теми, которые вызывают кариес. Они борются с ними и восстанавливают кислотность полости рта до уровня, безопасного для зубов.