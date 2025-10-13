Стоматологи: овощи и рыба защищают десны, а красное мясо вредит

Стоматологи: овощи и рыба защищают десны, а красное мясо вредитПольза средиземноморской диеты
Исследователи проанализировали данные почти 200 пациентов, изучая их рацион, состояние дёсен и показатели крови. Результаты показали, что те, кто придерживался средиземноморской диеты, на 65% реже сталкивались с серьёзными заболеваниями дёсен. При этом частое потребление красного мяса увеличивало риск проблем с дёснами почти в три раза.
Основные выводы исследования, которое, конечно, нужно ещё перепроверять на большей выборке, однозначны. У людей, которые редко придерживались средиземноморской диеты и часто употребляли красное мясо, чаще наблюдались тяжёлые заболевания дёсен.
Средиземноморская диета предполагает обилие фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, оливкового масла и умеренное потребление рыбы и морепродуктов. Она ограничивает сладости и обработанные продукты.
Если говорить о реалиях России, то у нас всего в достатке, чтобы реализовать принцип средиземноморской диеты. Оливковое масло можно заменить другими растительными, а, например, дорогие виды морепродуктов — сельдью или скумбрией — привычными для нас видами рыбы.
Кроме того, исследование подтвердило, что растительная пища помогает снижать воспаление в организме, что также положительно сказывается на здоровье дёсен.
