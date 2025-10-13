Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 октября 2025, 16:15
1 мин.

Стоматологи: овощи и рыба защищают десны, а красное мясо вредит

Польза средиземноморской диеты
Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Periodontology, показало, что средиземноморская диета может снижать риск заболеваний дёсен. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, что люди, которые чаще придерживаются принципов такой диеты, реже страдают от проблем с дёснами.
Стоматологи: овощи и рыба защищают десны, а красное мясо вредит

© Ferra.ru

Исследователи проанализировали данные почти 200 пациентов, изучая их рацион, состояние дёсен и показатели крови. Результаты показали, что те, кто придерживался средиземноморской диеты, на 65% реже сталкивались с серьёзными заболеваниями дёсен. При этом частое потребление красного мяса увеличивало риск проблем с дёснами почти в три раза.

Основные выводы исследования, которое, конечно, нужно ещё перепроверять на большей выборке, однозначны. У людей, которые редко придерживались средиземноморской диеты и часто употребляли красное мясо, чаще наблюдались тяжёлые заболевания дёсен.

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день»

Средиземноморская диета предполагает обилие фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, оливкового масла и умеренное потребление рыбы и морепродуктов. Она ограничивает сладости и обработанные продукты.

Если говорить о реалиях России, то у нас всего в достатке, чтобы реализовать принцип средиземноморской диеты. Оливковое масло можно заменить другими растительными, а, например, дорогие виды морепродуктов — сельдью или скумбрией — привычными для нас видами рыбы.

Залим Кудаев
Основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день»

Кроме того, исследование подтвердило, что растительная пища помогает снижать воспаление в организме, что также положительно сказывается на здоровье дёсен.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.