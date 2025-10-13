Стоматологи: овощи и рыба защищают десны, а красное мясо вредит

Кроме того, исследование подтвердило, что растительная пища помогает снижать воспаление в организме, что также положительно сказывается на здоровье дёсен.

