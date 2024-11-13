Стресс на работе оказался причиной повышенного риска болезней сердца

Согласно источнику, учёные проанализировали данные 3,5 тысяч женщин и мужчин из США, которые были собраны в период с 2000 по 2002 годы. Участники заполнили анкеты, в которых указали уровень стресса на работе. Здоровье сердца оценивали по уровню физической активности, курению, ожирению, пищевому поведению, артериальному давлению и уровню сахара и холестерина в крови.

Исследователи пришли к выводам, что при хроническом стрессе, связанном с работой, на 25% снижалось удовлетворительное здоровье сердца и на 27% — оптимальное сердечно-сосудистое здоровье, что коррелировало с проводимыми в разное время ЭКГ.

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