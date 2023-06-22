«Строительными лесами»: в России разработали способ заживления разорванных нервов

Исследователи из Сеченовского Университета разработали устройство, при воздействии красным светом помогающее восстановиться разорванным нервам за пределами головного и спинного мозга.

Оно состоит из органических полупроводников — натуральных красителей — размером около 70 нанометров. Красный свет создает в них электромагнитное поле, что способствует их росту.

Для использования в живых организмах исследователи предложили использовать биоразлагаемую шелковую подложку. Она служит, по словам исследователей, «строительными лесами», которые оборачиваются вокруг поврежденного нерва. В них разорванные нервы прорастают и соединяются, отмечает один из разработчиков, доцент Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета Александр Марков.

Необходимости удался после лечения нет — через какое-то время после внедрения подложка полностью растворится сама. Кроме того, с мягким и гибким шелком удобно работать хирургам — обернуть его вокруг поврежденного нерва будет несложно, подчеркнула автор разработки, магистр второго года обучения по направлению «Наноматериалы» Елена Юсуповская.