Сущности введут в «облако»: российский ИИ сможет на основе диагноза подбирать лекарства

Исследователи из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова работают над созданием «облачной» системы поддержки принятия врачебных решений о назначении тех или иных лекарств.

Одна из проблем современной медицины — риск развития осложнений при одновременном приеме пациентом нескольких лекарственных препаратов. Решить ее призван рассчитанный на четыре года проект российских ученых.

На первом этапе разработчики планируют определить «основные сущности фармакологии» и отношения между ними. После этого, с помощью машинного обучения из справочных слабоструктурированных источников данных будет выделены ключевые понятия и связи. Наконец, на выходе врачи получат использующую новейшие данные доказательной медицины модель искусственного интеллекта, которая будет рекомендовать прием тех или иных лекарств на основе их совместимости и диагноза.

Поиск сочетаемости среди большого числа критериев — нетривиальная задача, отмечает один из разработчиков системы, старший научный сотрудник лаборатории «Прикладное моделирование» РЭУ Юрий Титов. Поэтому в модель будет включена подсистема многокритериального анализа альтернатив на основе нечетких областей предпочтений.