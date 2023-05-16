Свежие соки и пробежки с утра не сделают вас здоровыми. Это подтвердили даже врачи

На самом деле утренние пробежки полезны не всем — нужно исходить из фактического состояния здоровья и качества жизни конкретного человека. То есть всё индивидуально.

Пить много воды по утрам якобы для поддержания необходимого водно-солевого баланса и бодрости в течение дня тоже не так полезно, как об этом говорят. И человеку нужно всего 30 мл на килограмм веса. Поэтому пить «много» воды ни к чему.

Соки по утрам не просто не полезны, а могут быть опасны, особенно натощак. Утренний фруктовый сок — избыток сахара и повышенная кислотность, которая может спровоцировать возникновение или обострение заболеваний желудка.

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