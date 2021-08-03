Такси в России объявило скидки на поездки в пункты вакцинации

Он отметил, что вакцинация — путь к концу пандемии и возвращение к привычной жизни. Чтобы поддержать клиентов, намеренных вакцинироваться, Ситимобил запустил акцию. По её условиям, каждый, кто будет добираться до пунктов вакцинации, получит скидку 30%. Промокод на скидки будет действовать более чем на 750 точек вакцинации в 23 городах присутствия Ситимобил. Акция действует для двух поездок.

Для этого в приложении сервиса пользователи могут видеть, где расположены пункты вакцинации в их городе, а также выбирать наиболее близкие и удобные. Акция действует с 02.08.2021 до 01.09.2021.