Tele2 снизил цены на гаджеты для детей и пенсионеров

Чтобы стать участником акции, нужно приобрести в салонах связи Tele2 SIM-карту с тарифом «Интернет для вещей» и услугой «Годовой контракт». Предложение распространяется на модели детских умных часов JET Kid Connect, JET Kid Gear, JET Kid Vision, Elari KidPhone «Ну, погоди!», Canyon Polly Kids, Geozon Life, а также на смарт-браслет для пожилых людей Canyon Senior. По условиям акции, скидка составит 790 рублей.

Как отмечают в Tele2, сейчас всё большим спросом пользуются детские умные часы в силу многофункциональности и практичности этих устройств как для детей, так и для родителей. Зачастую их покупают как дополнение или альтернативу смартфону. Главными функциями в детских устройствах является возможность понятной геолокации и истории всех передвижений ребёнка, аудиомониторинг окружающей обстановки, отслеживание температуры тела и шагомер.

Не меньший спрос и на умные браслеты для пожилых людей. С помощью этих гаджетов можно позвонить или отправить сообщение нажатием всего одной кнопки. Важной для покупателей является возможность обратного звонка, удалённое измерение пульса и отслеживание геолокации.