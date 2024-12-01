Терапевт напомнил об опасности принимаемых без назначения врача БАДов

Врач прокомментировал тенденцию к всё большему спросу среди россиян на БАДы. Кондрахин отметил, что БАДы — не лекарства, их нельзя принимать в качестве альтернативы настоящим препаратам. Но при этом их нельзя «есть» бесконтрольно: может случиться передозировка и пострадают почки и печень.

В любом случае приём БАДов требует консультации с врачом, равно как и возможные побочные эффекты.

«Нельзя принимать БАДы вместо лекарств и убеждать себя, что они помогут лечить болезнь. Человек теряет время, не получает лечение и может от этого очень сильно пострадать», — предупредил врач.

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