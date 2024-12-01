Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 декабря 2024, 02:30
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Терапевт напомнил об опасности принимаемых без назначения врача БАДов

Можно себе навредить
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, чем могут быть опасны для здоровья БАДы. Он подчеркнул, что приём БАДов без назначения врача может иметь опасные последствия для здоровья.
Терапевт напомнил об опасности принимаемых без назначения врача БАДов
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Врач прокомментировал тенденцию к всё большему спросу среди россиян на БАДы. Кондрахин отметил, что БАДы — не лекарства, их нельзя принимать в качестве альтернативы настоящим препаратам. Но при этом их нельзя «есть» бесконтрольно: может случиться передозировка и пострадают почки и печень.

В любом случае приём БАДов требует консультации с врачом, равно как и возможные побочные эффекты.

«Нельзя принимать БАДы вместо лекарств и убеждать себя, что они помогут лечить болезнь. Человек теряет время, не получает лечение и может от этого очень сильно пострадать», — предупредил врач.

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