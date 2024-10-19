Терапевт назвал признак анемии, который проявляется на языке

Врач подчеркнул, что когда язык становится «лакированным», блестящим — говорит о развитии анемии. В таком случае изменения внешнего вида языка — индикатор заболевания.

Однако не всегда изменение внешнего вида языка говорит о болезнях. К примеру, налёт на языке может говорить об обезвоживании, а не только о болезнях. Складки и борозды, т.н. географический язык с красными гладкими участками и светлой каймой — норма.

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