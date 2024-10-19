Терапевт назвал признак анемии, который проявляется на языке

Опубликовано 19 октября 2024, 02:501 мин.
Терапевт назвал признак анемии, который проявляется на языкеНо внешние изменения не всегда говорят о болезни
Врач-терапевт, гастроэнтеролог Андрей Якушев назвал внешний вид языка, по которому можно понять, что у пациента развивается анемия.
Врач подчеркнул, что когда язык становится «лакированным», блестящим — говорит о развитии анемии. В таком случае изменения внешнего вида языка — индикатор заболевания.
Однако не всегда изменение внешнего вида языка говорит о болезнях. К примеру, налёт на языке может говорить об обезвоживании, а не только о болезнях. Складки и борозды, т.н. географический язык с красными гладкими участками и светлой каймой — норма.
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