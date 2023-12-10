Терапевт объяснил, насколько опасен блуждающий тромб и кому это угрожает

Блуждающий тромб — следствие, как правило, тромбоза глубоких вен ног, возникающего из-за чрезмерной свёртываемости и сгущения крови, когда образуется сгусток. Зачастую блуждающие тромбы образовываются, если человек болен варикозным расширением вен. Причинами могут стать малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление жареной пищей. Также фактор риска — атеросклероз.

Оторвавшись, тромб может закупорить вены и, соответственно, кровоток почек, мозга, конечностей, сердца, лёгких , что может вызвать инфаркт, инсульт, повреждение внутренних органов, смерть.

При этом блуждающий тромб может сформироваться в любом возрасте, но наиболее этому состоянию подвержены пожилые люди. Симптоматика блуждающего тромба такова: наблюдается отёк ног и уплотнение в венах, локальное покраснение и болезненные ощущения — в месте образования тромба, невозможно наступать на ногу, повышенная температура на поверхности кожи.

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