Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 04:37
1 мин.

Терапевт объяснила, чем можно заменить майонез

Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала об альтернативах майонезу, объяснив популярность этого соуса дешевизной.
Терапевт объяснила, чем можно заменить майонез
© Sara Cervera / Unsplash

По её словам, майонез нельзя относить к благородным соусами. Это слишком калорийный продукт, в который, как правило, добавляют консерванты, усилители вкуса и т.д.

А вместо майонеза можно употреблять сметану или натуральный йогурт со специями.

«Майонез не может рассматриваться в одном ряду с благородными соусами. Это не самый удачный соус, получивший популярность за счёт дешевизны. Он очень калорийный, часто содержит множество добавок — консервантов, эмульгаторов, усилителей вкуса и так далее. Лучше использовать вместо него сметану или натуральный йогурт с натуральными специями», — пояснила в беседе с NEWS.ru специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Майонез
,
#еда
,
#врач
,
#рекомендации