Терапевт объяснила, как часто гипертоники должны измерять давление

Это обязательно нужно делать дважды в день, желательно без пропусков, то есть порядка 14 раз в неделю. Измерять давление следует в спокойной обстановке, перед этим нужно отдохнуть 5–10 минут. Врач отметила, что важно, чтобы в этот момент человек был расслаблен.

«Каждый раз, когда мы измеряем давление, нужно делать это три раза и взять средний результат. Такой показатель будет более точным», — посоветовала терапевт.

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