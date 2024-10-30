Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 октября 2024, 22:10
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Терапевт перечислила болезни, при которых пить много воды вредно для здоровья

Может привести к обезвоживанию
Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева назвала болезни, при которых употребление большого количества воды может навредить здоровью.
Терапевт перечислила болезни, при которых пить много воды вредно для здоровья
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Шмелева рассказала, что при обильном питье происходит и повышенное выделение жидкости, которое может привести к обезвоживанию организма. Особенно вредно много пить холодной воды, потому что из-за этого сильно охлаждается желудок.

Делать этого нельзя при подагре, болезнях нервной системы, ревматизме и при злокачественных образованиях.

«Повышенное выделение жидкости приводит к обезвоживанию организма. Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно. Также это вредно при ревматизме, подагре, заболеваниях нервной системы, при различных видах злокачественных образований», — пояснила врач.

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