Терапевт перечислила болезни, при которых пить много воды вредно для здоровья

Шмелева рассказала, что при обильном питье происходит и повышенное выделение жидкости, которое может привести к обезвоживанию организма. Особенно вредно много пить холодной воды, потому что из-за этого сильно охлаждается желудок.

Делать этого нельзя при подагре, болезнях нервной системы, ревматизме и при злокачественных образованиях.

«Повышенное выделение жидкости приводит к обезвоживанию организма. Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно. Также это вредно при ревматизме, подагре, заболеваниях нервной системы, при различных видах злокачественных образований», — пояснила врач.

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