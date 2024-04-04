Терапевт посоветовала использовать спреи с запахом эвкалипта для защиты от комаров

По словам врача, комаров притягивает уникальный запах конкретного человека. Этим объясняется, почему комары могут нещадно кусать одних и не замечать других людей. Чтобы защититься от этих насекомых, следует использовать решения с запасом эвкалипта.

Кроме того, можно использовать эфирное эвкалиптовое масло. Либо можно регулярно, как можно чаще, принимать душ, избегать ванн, дождевых бочек, потому что это рассадники комаров.

Андреева рассказала, что согласно ряду исследований, отпугивающими для комаров являются запахи кокоса, бурбона, арбуза, миндаля.

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