Терапевт предупредил о серьёзных рисках самолечения

Харлов обратил внимание на проблему неправильной интерпретации симптомов, которые часто воспринимаются как менее серьёзные, чем они есть на самом деле. Врач отметил, что интенсивные боли в животе, высокая температура у детей или серьёзные травмы часто ошибочно принимаются за незначительные расстройства, несмотря на необходимость срочного медицинского вмешательства.

Особое беспокойство вызывают острые состояния, которые часто путают с менее серьёзными проблемами. Например, аппендицит у детей проявляется такими симптомами, как повышенная температура, боль в животе и тошнота. Эти признаки легко спутать с пищевым отравлением, но задержка обращения за медицинской помощью может быть опасной для жизни.

Терапевт также подчеркнул важность осторожности даже при обычных заболеваниях. Он предупредил, что постоянный кашель, длительные головные боли или длительная лихорадка, которые не проходят, должны стать поводом для обращения к врачу, так как самолечение в таких случаях может привести к осложнениям.

Кроме того, доктор отметил важность умения людей адекватно оценивать своё состояние здоровья. Хотя важно быть осведомлённым о своём здоровье, доктор Харлов подчеркнул необходимость понимания, когда состояние выходит за рамки безопасного самолечения и требует профессиональной медицинской помощи.

«Людям полезно быть самостоятельными в вопросах здоровья, но необходимо понимать, когда ситуация выходит за рамки безопасного самолечения и требует обращения к врачу», — подчеркнул врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.