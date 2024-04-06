Терапевт предупредила об опасности смены гардероба при прогнозе тёплой погоды

Врач объяснила, что весенняя погода нестабильна, и лучше не резко переходить на лёгкую одежду, а одеваться более или менее тепло, не отказываться от шапок, длинных и утеплённых курток и кофт. Из-за спешки при желании одеваться легче часто повышается заболеваемость различными инфекциями, ОРВИ.

«Весенняя погода нестабильна, часты перепады температур, что чревато ОРВИ и другими заболеваниями в этот период из-за того, что люди снимают куртки, шапки, шарфы. Чтоб избежать простуд, снимать одежду надо постепенно», — отметила Заплавнова.

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