Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 ноября 2024, 00:04
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Терапевт рассказал о пользе груш для борьбы с диабетом и раком

В плодах много клетчатки и полезных соединений
Знаменитый врач-терапевт Амир Хан рассказал о важности включения в рацион груш. Это продукт, зашивающий организм от сахарного диабета и онкологии.
Терапевт рассказал о пользе груш для борьбы с диабетом и раком
© Pxhere.com

Врач рассказал, что груши богаты клетчаткой, которая способствует работе желудочно-кишечного тракта. К тому же в грушах высокий уровень антоцианов — веществ, которые на 23% снижают риск развития сахарного диабета второго типа.

«Некоторые из растительных соединений, содержащихся в грушах, снижают риск возникновения нескольких видов рака. Груши также являются богатым источником флавоноидов, меди, витамина С и витамина К. Все они уменьшают воспаление в организме», — отметил врач.

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Источник:CoventryLive
Автор:Андрей Кадуков
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