Терапевт рассказала, как избежать развития язвы желудка

Нельзя питаться нерегулярно, чередуя большие промежутки между приёмом пищи, когда человек то голодает, то переедает. Нужно отказаться от регулярного употребления полуфабрикатов и готовых обработанных продуктов.

Также питание наспех — от такого образа жизни необходимо отказаться. Тогда риск язвы снижается.

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