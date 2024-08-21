Терапевт рассказала о провоцирующих авитаминоз болезнях

Конечно, причиной дефицита витаминов может быть и нарушение рациона, если человек придерживается какой-либо диеты, или по религиозным причинам. Однако всё же стоит обратить внимание на этот момент, потому что привести к авитаминозу могут и болезни.

Например, причиной железодефицитной анемии может быть не нехватка железа в организме, а полипы или кровоточащие язвы. На растрату витаминов может повлиять и стресс.

При этом пить витаминные комплексы не стоит без консультации и назначения врача. Неправильный или несвоевременный приём витаминов может привести к большим неприятностям со здоровьем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.